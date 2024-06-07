В Югре через Обь построят мост у поселка Октябрьское

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Новый мостовой переход через Обь планируется построить в районе поселка Октябрьское в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщил "Интерфаксу" на полях ПМЭФ врио губернатора Югры Руслан Кухарук.

По его словам, планы строительства мостового перехода в Октябрьском районе он планирует обсудить с руководителем компании "Мостострой-11" во время поездки в Сургутский район, где компани уже строит мост через Обь.

Врио губернатора рассчитывает при этом, что ведущееся в Сургуте строительство будет выполнено в те опережающие сроки, которые уже анонсировал "Мостострой-11".

"Строительство мостового перехода через Обь в районе Сургута - это глобальный проект. Мы не считаем его окружным, он важен для всей страны. Новый мост будет способствовать энергобезопасности страны, развитию территории Арктики и Северного морского пути", - пояснил Кухарук.

Как сообщалось, строительство моста через Обь в Сургутском районе началось летом 2022 года. "Мостострой-11" обязался выполнить работы по проекту за 60,9 млрд рублей. Строительство планируется завершить на год раньше изначально запланированного - в 2025 году. Новый мост позволит снизить нагрузку на действующий мост, который в настоящее время сильно перегружен.