РФ вышла на четвертое место в мире по производству мяса

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - России за последние годы удалось создать современную мясную отрасль и выйти на четвёртое место в мире по производству мяса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В агропромышленном комплексе мы создали современную мясную отрасль. Ее мощности за 15 лет выросли почти в два раза. Сегодня РФ занимает четвёртое место в мире по производству мяса и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки", - сказал глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

По его словам, в результате РФ вышла на 100-процентное обеспечение мясной продукцией.

"Потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превышает 80 кг на человека. Для сравнения - в мире в среднем 42-43 кг на человека", - сообщил президент.