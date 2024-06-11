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Минсельхоз РФ отмечает "незначительный сезонный рост цен на мясо"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей мяса в РФ за последний месяц повысились на 0,5-3%, сообщает Минсельхоз РФ по итогам совещания с основными производителями мяса и отраслевыми союзами.

"На особом контроле в Минсельхозе находится ценовая ситуация на продовольственном рынке. Как было отмечено на совещании, сейчас наблюдается незначительный сезонный рост цен на мясо, характерный для теплого времени года. Продукция, в зависимости от вида, подорожала у производителей за последний месяц на 0,5-3%", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем министерство сообщает, что в этом году динамика в мясном животноводстве положительная. В январе-апреле производство скота и птицы на убой увеличилось на 4%, почти до 4,5 млн тонн. В том числе производство крупного рогатого скота выросло на 9,4%, до 378,2 тыс. тонн, свиней - на 8% до 1,9 млн тонн.

Замминистра сельского хозяйства Максим Титов напомнил участникам совещания о необходимости следить за стоимостью мяса и не допускать резких скачков. При этом важно учитывать политику торговых сетей, чтобы эта продукция оставалось доступной для потребителей в период высокого сезонного спроса, говорится в сообщении.

По оценкам отраслевых союзов, в ближайшее время цены начнут традиционно снижаться.

Минсельхоз РФ
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