Путин попросил Сбер и ВТБ не "пылесосить" рынок депозитов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, попросил крупнейшие банки не "пылесосить" рынок депозитов, предлагая клиентам более высокую доходность, чем в других кредитных организациях.

"В текущем году будет введен новый инструмент - сберегательный сертификат, он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше 3 лет и под больший процент, чем по обычным депозитам. Хотя и сейчас депозиты достаточно солидные, а вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют эту планочку, все повыше и повыше. Не знаю, это обоснованно или нет, но для держателей депозитов это, конечно, в плюс, это понятно. Только не хотелось, чтобы вы, Герман Оскарович (Греф, глава Сбербанка) вместе с Андреем Леонидовичем (Костиным, глава ВТБ) как пылесос с высасывали все из других банков, но это мы потом поговорим еще об этом", - сказал президент.