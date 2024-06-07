Набиуллина объяснила повышение ставок по депозитов крупными банками

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Одна из причин, по которой банки стали повышать ставки по депозитам - это понимание, того, что "денежно-кредитные условия будут жесткими более продолжительное время", чем казалось раньше, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"До этого бытовали ожидания, что надо переждать этот короткий период, ставки потом быстро пойдут вниз, понимание, что они будут более длительный период высокими, привело к повышениям ставок", - сказала она.

Также, по ее словам, сыграл и другой фактор - вступление в силу закона о бесплатных переводах в пределах 30 млн рублей. "И банки пытаются более высокими ставками по депозитам удержать клиентов или стараются, чтобы их ставки были не сильно меньше конкурентов", - отметила Набиуллина.

"Депозитные ставки отражают не только текущий уровень ключевой ставки, а ожидания того, какая ставка будет в будущем. Если речь идет о депозитах на три месяца, банки, определяя ставки по ним, включают в них свое понимание, какая будет ключевая ставка в ближайшие три месяца, если депозит на шесть месяцев, ожидания на шесть месяцев. До апреля, действительно, банки ожидали снижения ключевой ставки. За последние месяцы данные, которые они стали получать, что рост цен начал замедляться, что кредит растет быстро, что ситуация на рынке труда остается жесткой (...) это сдвинуло их ожидания, что, действительно, Центральный банк может и повысить ставку, и более длительно ее держать. Поэтому так важны наш прогноз, наши коммуникации, объяснение логики наших действий, потому что банки перестраивают свои процентные ставки в ответ на поступающие данные, понимая, какая будет реакция Центрального банка", - сказала Набиуллина.

По ее словам, если при обновлении прогноза, которое происходит на опорных заседаниях, ЦБ решит не повышать ставку и просигнализирует, что не намерен это делать, то банки опустят свои ставки.

"И мы должны будем это учитывать, мы будем понимать, что банки не будут сохранять ставки высокими, как они это делали, и соответствующим образом будем строить прогноз", - сказала Набиуллина.

Ранее на ПМЭФ президент Владимир Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "пылесосить" рынок депозитов, предлагая клиентам более высокую доходность, чем в других кредитных организациях.

"В текущем году будет введен новый инструмент - сберегательный сертификат, он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам. Хотя и сейчас депозиты достаточно солидные, а вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют эту планочку, все повыше и повыше. Не знаю, это обоснованно или нет, но для держателей депозитов это, конечно, в плюс, это понятно. Только не хотелось, чтобы вы, Герман Оскарович (Греф, глава Сбербанка - ИФ) вместе с Андреем Леонидовичем (Костиным, глава ВТБ - ИФ) как пылесос высасывали все из других банков, но это мы потом поговорим еще об этом", - сказал президент.