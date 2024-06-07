Минюст РФ считает, что государство должно контролировать деятельность нотариата

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что государство должно контролировать деятельность нотариата, в том числе осуществлять тарифное регулирование.

"Я считаю, что государство должно иметь возможность контролировать эту деятельность, влиять на нее, формировать правила игры, и в том числе осуществлять тарифное регулирование", - сказал Чуйченко "Интерфаксу" в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сейчас система такова, что нотариат самостоятельно разрабатывает и утверждает свои тарифы.

"Такого вы не встретите нигде. Естественно, мы хотели бы осуществлять плотный контроль за деятельностью нотариусов, это справедливо. Собственно говоря, это вытекает из миссии нотариата. Мы на этом будем настаивать в законопроекте, он уже в достаточно высокой степени проработки и готовности", - сказал Чуйченко.

По его словам, необходимость изменений в нотариате подтверждают и факты привлечения нотариусов к уголовной ответственности. Например, суд над первым заместителем президента Федеральной нотариальной палаты, который был осужден на пять лет колонии строгого режима за получение взятки.

"Нас поддерживает в этой работе Совет Федерации, все понимают важность нотарильной деятельности, все понимают, что в настоящее время система нотариата "больная". При этом я могу сказать, что в нотариате очень много честных и высокопрофессиональных людей, мы эту систему будем развивать и поддерживать", - резюмировал министр.