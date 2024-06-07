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Минюст РФ считает, что государство должно контролировать деятельность нотариата

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что государство должно контролировать деятельность нотариата, в том числе осуществлять тарифное регулирование.

"Я считаю, что государство должно иметь возможность контролировать эту деятельность, влиять на нее, формировать правила игры, и в том числе осуществлять тарифное регулирование", - сказал Чуйченко "Интерфаксу" в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сейчас система такова, что нотариат самостоятельно разрабатывает и утверждает свои тарифы.

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"Такого вы не встретите нигде. Естественно, мы хотели бы осуществлять плотный контроль за деятельностью нотариусов, это справедливо. Собственно говоря, это вытекает из миссии нотариата. Мы на этом будем настаивать в законопроекте, он уже в достаточно высокой степени проработки и готовности", - сказал Чуйченко.

По его словам, необходимость изменений в нотариате подтверждают и факты привлечения нотариусов к уголовной ответственности. Например, суд над первым заместителем президента Федеральной нотариальной палаты, который был осужден на пять лет колонии строгого режима за получение взятки.

"Нас поддерживает в этой работе Совет Федерации, все понимают важность нотарильной деятельности, все понимают, что в настоящее время система нотариата "больная". При этом я могу сказать, что в нотариате очень много честных и высокопрофессиональных людей, мы эту систему будем развивать и поддерживать", - резюмировал министр.

Минюст РФ Константин Чуйченко
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