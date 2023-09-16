В России с октября снизятся цены на услуги нотариусов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правление Федеральной нотариальной палаты утвердило предельные размеры регионального тарифа на нотариальные действия для каждого субъекта РФ.

"Этот тариф начинает действовать в соответствии с федеральным законом с 1 октября этого года. Теперь стоимость обращения к нотариусу станет еще более сбалансированной, в ряде случаев - снизится", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Как отмечают нотариусы, с 1 октября, прежде всего, снизится стоимость совершения так называемых социально-значимых нотариальных действий. Среди них удостоверение доверенностей физлиц и согласий супруга на сделку, а также согласий на выезд несовершеннолетних за рубеж, выдача свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию и др.

Помимо этого, приказом Минюста закрепляется и широкий спектр льгот, предоставляемых нотариусами в части оплаты регионального тарифа. Так, освобождение от взимания регионального тарифа по любым видам нотариальных действий предусмотрено для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также детей-сирот и детей-инвалидов, находящихся в детских домах и интернатах. Значительными льготами в отношении наиболее востребованных и социально значимых нотариальных действий смогут и впредь пользоваться мобилизованные граждане, участники СВО и члены их семей, как это ранее было установлено решением правления ФНП по инициативе самого нотариата.

"Двухкомпонентная тарифная система нотариата, которая вступает в силу, позволяет решить поставленные задачи: обеспечить контроль со стороны государства и доступность нотариальных действий для граждан, сохранить принцип самофинансирования нотариальной деятельности и иметь ресурсы для ее дальнейшего развития. При этом утвержденная Минюстом формула и рассчитанные по ней предельные значения тарифов учитывают ключевые социально-экономические показатели регионов, гарантируя тем самым доступ жителей всей страны к столь важной для них квалифицированной правовой помощи", - отмечает президент ФНП Константин Корсик.

Так, согласно новым тарифам, в Москве на 44% снизился предельный тариф на сделки с недвижимостью, которые не подлежат обязательному нотариальному удостоверению, на 14% на брачные договоры, на 7% на алиментные соглашения, на 6% на согласия на выезд несовершеннолетних за рубеж.