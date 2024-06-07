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Путин сообщил, что российские войска с начала года взяли под контроль почти 900 кв. км.

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что российские войска постепенно выдавливают противника с территории Донбасса и прилегающих территорий.

"Боевая работа идет. Только с начала этого года 47, по-моему, населенных пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров", - сказал он. - Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и других прилегающих территорий".

По его словам, у Минобороны и Генштаба есть планы для реализации всех целей СВО.

"Уверен, все эти планы будут реализованы", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Генштаб Владимир Путин Донбасс Минобороны
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