Путин сообщил, что российские войска с начала года взяли под контроль почти 900 кв. км.

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что российские войска постепенно выдавливают противника с территории Донбасса и прилегающих территорий.

"Боевая работа идет. Только с начала этого года 47, по-моему, населенных пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров", - сказал он. - Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и других прилегающих территорий".

По его словам, у Минобороны и Генштаба есть планы для реализации всех целей СВО.

"Уверен, все эти планы будут реализованы", - сказал Путин.