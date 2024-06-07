ГК "Монополия" планирует IPO в 2025 году, сохранив листинг поглощенного ей Globaltruck

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Транспортно-логистическая группа "Монополия" планирует провести IPO на "Московской бирже" в 2025 году, также сохранив листинг приобретенного ей год назад FTL-перевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент"). Об этом сообщил "Интерфаксу" глава совета директоров ГК "Монополия" Илья Дмитриев в кулуарах ПМЭФ-2024.

По его словам, в группе отказались от идеи делистинга акций Globaltruck, которая была анонсирована "Монополией" после приобретения контрольного пакета автоперевозчика. "Во-первых, в Globaltruck у нас 24% у миноритариев, и сделать делистинг сейчас технически невозможно. Во-вторых, публичность компании нам сейчас скорее помогает, потому что мы и всю группу "Монополия" планируем в следующем году тоже выводить на биржу. Через Globaltruck мы знакомимся с публичным рынком, смотрим, как он работает, и строим планы относительно периметра всей нашей группы", - сказал Дмитриев "Интерфаксу".

Бизнес Globaltruck продолжает интегрироваться в общую структуру группы "Монополия", под эгиду цифровой платформы Monopoly.Online. Платформа соединяет перевозчиков и грузоотправителей, предоставляя комплексную логистическую услугу. Выручка ООО "Монополия.Онлайн", согласно данным его бухгалтерской отчетности, за 5 лет выросла в 3,2 раза, превысив 41 млрд рублей по итогам прошлого года (+28,3% к 2022 году).

"Сейчас бизнес Globaltruck, который был основан на модели hard-asset (активный рост парка техники - ИФ), становится одним из участников платформы, помогает нам достигать сетевых эффектов, разгонять бизнес всей группы. В целом, мы ориентируемся на планы, которые есть непосредственно вокруг бизнеса Globaltruck, мы там ротируем какие-то активы – что-то выводим, что-то добавляем. У бизнеса Globaltruck как такового в его модели не будет какого-то большого роста. Но при этом компания будет продолжать все более эффективно работать уже в периметре группы "Монополия", вместе с нашей платформой", - сказал Дмитриев.

Потенциальный объем и параметры первичного размещения "Монополии", а также его точные сроки, в группе пока не называют.

"Все будет зависеть от комбинации факторов – от ставки, от степени готовности бизнеса, при которой мы поймем, что способны предложить рынку модель роста на много лет, чтобы ликвидность выпущенной бумаги только нарастала. У нас постоянно идет диалог с институциональными игроками, с банками. Сейчас начинаем работать и с "физиками". Интерес к нашей модели бизнеса большой, потому что она несколько обособленно стоит от того, что выводилось на рынок ранее. Поэтому мы не боимся за отсутствие спроса. Платформенных моделей, которые собираются на IPO, не так много. Была волна компаний, которые вышли на IPO на "волне" импортозамещения. Но если мы говорим про что-то платформенное, то таких IPO не было, наверное, со времен размещения Ozon", - сказал Дмитриев.

Комментируя ситуацию в сфере автоперевозок в РФ, он отметил, что с точки зрения рынка грузовладельцев ситуация стабильна, грузовая база достаточна. Рынок, по его словам, находится "под влиянием развития платформ, под банковской нагрузкой и под нехваткой водительского ресурса".

"В этих условиях мы видим тренд в том, что крупные транспортные формы будут распадаться, и гораздо гибче будут себя вести маленькие компании, скорее подплатформенные. Конкурентного преимущества большие транспортные компании уже не имеют. Компетенции, в том числе в части управления данными, сосредоточены в платформах, которые дают маленьким компаниям доступ ко всем ресурсам, какие были у компаний больших", - отметил председатель совета директоров "Монополии".