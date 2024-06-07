Глава ГК "Солар" заявил, что все кибератаки на ПМЭФ были отражены

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Все атаки хакеров на инфраструктуру Петербургского международного экономического форму были успешно отражены, не оказав никакого влияния на работу ресурсов мероприятия, заявил через пресс-службу генеральный директор ГК "Солар" (работает в сфере кибербезопасности) Игорь Ляпунов.

"Все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и самого "Солара" были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума", - сказал он.

"В настоящее время дополнительным вектором атак является инфраструктура региональных операторов связи", - добавил он.

По словам Ляпунова, для защиты были использованы самые передовые технологии киберзащиты, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Ляпунов уточнил, что в третий, основной, день ПМЭФ, как и прогнозировали в "Соларе", был отмечен повышенным фоном атак на инфраструктуру мероприятия.

"Однако после 3-4 июня, когда злоумышленники предприняли неудачные попытки совершить пробные киберудары, ресурсы форума перестали восприниматься ими как основной вектор атак. Порталы ПМЭФ все еще подвергались массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 тысяч вредоносных запросов в секунду, но по нынешним временам это не самый большой объем, хотя и он в два раза превышает показатели прошлогоднего ПМЭФ. Основным же вектором был выбран сам "Солар" - целый ряд атак пришелся на ядро защищающей инфраструктуры", - сказал он.