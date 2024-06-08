Заказчики российского ПО смогут учитывать расходы на его закупку с коэффициентом 2

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские компании, внедряющие отечественное программное обеспечение (ПО), смогут учитывать расходы на его покупку с коэффициентом 2, что позволит сократить базу налога на прибыль, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в субботу на IT-завтраке на ПМЭФ-2024.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в рамках мер поддержки российской ИТ-отрасли планируется ввести для заказчиков отечественных цифровых решений повышенный коэффициент по расходам на их закупку при расчете налога на прибыль. Размер коэффициента он не назвал.

"Расходы на внедрение российского софта будут списываться с коэффициентом 2. Что это означает? Что вы тратите 100 рублей на 1С, а в расходах отражаете 200. Соответственно, уменьшаете базу налога на прибыль", - пояснил Шадаев.

Минфину по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко, состоявшегося в конце мая, поручено внести соответствующие поправки в законопроект об изменениях в налоговой системе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом совещания.

"Поручено предусмотреть возможность применения при исчислении налога на прибыль организаций повышающего коэффициента 2 в отношении фактических расходов, понесенных в связи с приобретением и внедрением ПО, а также программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российского софта", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, поручено распространить на период до 2030 года льготную ставку по налогу на прибыль для ИТ-компаний в размере 5% - в части, зачисляемой в федеральный бюджет, и 0% - в бюджеты субъектов РФ.