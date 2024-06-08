Двадцать центров женского здоровья будут работать в Москве к концу 2025 года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - До конца года в Москве откроют два центра женского здоровья (ЦЖЗ), всего планируется открыть 20 таких центров к концу следующего года, сообщила в субботу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В декабре прошлого года мы открыли первый в Москве центр женского здоровья. Это, по сути, стало стартом внедрения нового стандарта акушерско-гинекологической помощи. На сегодняшний день мы уже подобрали 20 помещений под будущие центры, 15 из них сейчас находятся в ремонте. До конца этого года мы откроем два центра, а к концу следующего - остальные", - сказала она журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

Ракова добавила, что новые центры позволят перевести на другой уровень помощь женщинам. Они будут входить в структуру крупных многопрофильных больниц, где оказывают гинекологическую помощь, и будут расположены вблизи роддомов. Планируется, что со временем комфортные и уютные центры женского здоровья с самым современным оборудованием и цифровыми сервисами заменят женские консультации.

Первый центр женского здоровья открыл мэр Москвы Сергей Собянин в декабре 2023 года на базе перинатального центра ГКБ № 31. Там предусмотрен широкий спектр медицинских возможностей по диагностике и лечению заболеваний и ведению беременности.

Центры женского здоровья являются ключевым элементом акушерско-гинекологической службы города в рамках нового стандарта. Они представляют собой единую сеть современных клиник, полностью специализирующихся на вопросах поддержки женского здоровья.