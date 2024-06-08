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Москва разрабатывает программу поддержки женщин, которые хотят завести детей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В столице разрабатывают специализированную программу, которая поможет женщинам дольше сохранять репродуктивность, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва - большой современный город, где живет большое количество активных образованных женщин, которые хотят жить полноценной профессиональной жизнью, заниматься карьерой. Увы, это тот факт, из-за которого очень часто откладывают рождение детей на более поздние периоды. И мы считаем, что мы можем таким женщинам помогать. Сейчас мы вместе с профессионалами разрабатываем специализированную программу, которая позволит сопровождать эту категорию в их желании иметь детей", - сказала она.

По ее словам, программа будет включать, в частности, доступ к специализированным анализам и обследованиям, чтобы оценить репродуктивные способности и фертильный статус. "Так женщина сможет понять, есть ли у нее временной запас или же необходимо как можно раньше планировать детей. И, конечно, всё это будет бесплатно", - подчеркнула заммэра.

Кроме того, в программе будет генетическое тестирование, система забора и заморозки яйцеклеток для последующего зачатия, расширение условий для экстракорпорального оплодотворения.

"Программа находится на глубокой стадии проработки. Я надеюсь, что в ближайшее время мы ее вынесем на суд москвичек", - сказала Ракова.

Она добавила, что в столице все время развивают существующие меры поддержки и планируют новые, "чтобы мотивировать семьи иметь как можно больше детей и в более молодом возрасте".

Москва Анастасия Ракова
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