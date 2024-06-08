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Минцифры закроет на Госуслугах "лазейку" для займов на чужие "учетки"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ изменит на портале Госуслуг процедуру оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО), которая сейчас позволяет мошенникам с помощью чужих учетных записей выводить средства на свои счета, рассказал глава министерства Максут Шадаев.

"Мы выясняли, почему у нас так активно сейчас развивается мошенничество по учетным записям Госуслуг. С помощью учетной записи Госуслуг можно оформить кредит на сайте микрофинансовой организации. От учетки Госуслуг можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо", - сказал Шадаев на ИТ-завтраке в рамках ПМЭФ-2024 года в субботу.

По словам Шадаева, он обсуждал эту проблему с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

"Мы, естественно, будем закрывать эту опцию. То есть получить кредит сможет только то лицо, которое обратилось", - пообещал глава Минцифры РФ.

Минцифры РФ Максут Шадаев Госуслуги
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