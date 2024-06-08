Что произошло за день: суббота, 8 июня

Освобождение четырех заложников в Газе, беспилотники над Северной Осетией, арест замгубернатора Тюменской области, победительница Roland Garros

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные Израиля освободили четырех заложников в Газе, включая уроженца РФ. Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и Андрей Козлов были обнаружены в ходе операции в районе лагеря для палестинских перемещенных лиц Нусейрат.

- Беспилотники сбиты над Северной Осетией. Глава региона Сергей Меняйло заявил, что силы ПВО сбили три дрона, их целью был аэродром. Зафиксированы "незначительные разрушения и возгорания", никто не пострадал.

- Завершено расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. По версии следствия, за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" возник конфликт между концертным директором Талькова Валерием Шляфманом и представителем одного из артистов - Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил Талькова. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

- Минцифры РФ изменит на портале Госуслуг процедуру оформления займов в микрофинансовых организациях, чтобы мошенники не могли с помощью чужих учетных записей выводить средства на свои счета.

- Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении взятки. Также арестован директор компании "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык, которого обвиняют в даче особо крупной взятки.

- По делу о столкновении трамваев в Кемерове арестованы директор и мастер АО "Кемеровская электротранспортная компания". По версии следствия, они допустили на линию трамвай с неисправной тормозной системой.

- Польская теннисистка Ига Швентек в третий раз подряд выиграла Roland Garros. В финале она победила итальянку Янину Паолини.