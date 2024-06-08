"Циан" может провести обмен бумаг для миноритариев с коэффициентом 1:1

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Циан" может провести обмен бумаг для миноритариев холдинговой компании сервиса объявлений о недвижимости - кипрской Cian plc - с коэффициентом 1:1. При этом не исключено, что процесс обмена может распространиться на 2025 год.

"На первом этапе обмен проводили мажоритарные акционеры и основатели "Циан", зарегистрированные в реестре, - их технически легче было применять. Они меняли акции Cian plc на бумаги Cian Technology (зарегистрирована на Сейшелах). Условия были 1:1, то есть меняли в тех же долях. Пока про следующий этап обмена говорить преждевременно, но мы рассчитываем, что условия будут аналогичны", - рассказал CEO "Циан" Дмитрий Григорьев "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ.

Отвечая на вопрос о возможных сроках второго этапа обмена акций - для миноритариев, топ-менеджер сказал, что компания "старается этот процесс максимально ускорить, но пока не может точно сказать, что это ограничится 2024 годом".

"Как только текущий состав акционеров Cian Technology примет решение о редомициляции в Россию, мы сделаем об этом раскрытие, а когда будем уже в РФ - от МКПАО сделаем предложение об обмене для остальных акционеров", - объяснил Григорьев.

При этом компания сохраняет планы по листингу на Мосбирже, а также не отказывается от планов по выплатам дивидендов.

"Сроки, в которые мы сможем приступить к выплате (дивидендов - ИФ), станут понятны только после окончательного переезда в РФ", - заключил Григорьев.

В апреле "Циан" объявил о процессе реструктуризации, в рамках которой новой холдинговой компанией стала Cian Technology Ltd - она стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc (ранее это юрлицо являлось холдинговой компанией "Циана"). По сообщению компании, сделка представляла собой техническую реструктуризацию через обмен ценных бумаг, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса объявлений о недвижимости, чьи акции не находятся в свободном обращении.

В дальнейшем Cian Technology планирует провести редомициляцию в РФ и стать публичной компанией с листингом на Мосбирже.

Также сообщалось, что Cian Technology намерена сделать миноритариям публичное предложение об обмене "на коммерческих условиях, аналогичных обмену с участием акционеров, чьи акции не находятся в свободном обращении".

Ранее сообщалось, что 45,1% Cian Plc владели компании группы Speedtime (в опубликованном в апреле 2023 года отчете Cian Plc по форме 20-F упоминалась Speedtime HK Limited, представляющая интересы Elbrus Capital). Еще 9,4% кипрской компании принадлежало Bluemont International Ltd; у менеджмента, основателей компании и членов совета директоров - 16,2%. Free float - 29,3%.

Ранее акции Cian Plc торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже с параллельным листингом в Москве. В августе 2023 году американская площадка провела делистинг бумаг компании.