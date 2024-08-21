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"Циан" меняет депозитарий программы расписок

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сервис объявлений о недвижимости "Циан" (Cian plc) меняет банк-депозитарий для программы депозитарных расписок, сообщила компания.

Преемником The Bank of NY Mellon (BNY) станет RCS Stock Transfer Inc, за предоставление депозитарных услуг будет ответственна RCS Trust and Corporate Services Ltd.

BNY уведомила "Циан" о прекращении полномочий банка-депозитария в июне. Для держателей бумаг никаких действий не потребуется, добавляют в компании.

Ранее ADR Cian Plc торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже с параллельным листингом в Москве. В августе 2023 года американская площадка провела делистинг бумаг компании. Компания продолжает торговаться на "Мосбирже".

Cian Циан BNY RCS Trust США
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