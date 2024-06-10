В ВЭБе заявили, что хотели бы занять в юанях, но сейчас это слишком дорого

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ хотел бы воспользоваться возможностью привлечения средств в юанях, но текущий уровень ставок по таким инструментам пока делает эти заимствования слишком дорогими, сообщил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.

"Мы говорили о такой общей проблеме коммерческих банков, как управление валютной позицией. Для ВЭБа этот вопрос тоже актуален - несоответствие валютных обязательств и валютных активов, то есть некий дисбаланс, когда валютные активы у банков остались, а обязательства, скажем так, не восполняются по мере их погашений. И в этой связи мы как банк заинтересованы в том, чтобы у нас появлялись какие-то валютные пассивы", - сказал Вышковский "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Конечно же, мы, прежде всего, говорим о возможности появления обязательств в китайской валюте. При создании необходимых условий для того, чтобы мы такие привлечения осуществили, мы этой возможностью, надеюсь, воспользуемся. Но в силу все-таки определенных ограничений, связанных с движением валютных средств, объем свободной валютной ликвидности, в том числе юаневой, пока ограничен. Это непосредственно влияет на уровень ставок по таким привлечениям. То есть та ситуация, которая была какое-то время назад, когда была возможность размещать облигации в юанях на срок свыше года, быстро ушла в силу недостатка юаневой ликвидности", - пояснил зампред ВЭБа.

По словам Вышковского, уровень ставок и по юаневым инструментам, и по номинированным в "токсичных" западных валютах сейчас ВЭБу "не интересен". "Это дорого. По сути, можно говорить о том, что это запретительные ставки. Но мы, конечно, мониторим ситуацию и, повторюсь, хотели бы получить возможность привлекаться в китайской валюте", - подчеркнул он.