В ВТБ опасаются трудностей с юаневой ликвидностью после смягчения требований к экспортерам

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сложная ситуация с юаневой ликвидностью на российском рынке в целом не изменилась, при этом добавился еще один негативный для нее фактор: существенное смягчение требований о репатриации валютной выручки экспортерами, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам (продавать не менее 90% от этого объема). В конце июня правительство объявило о снижении этого порога до 60%, а в середине июля он был снижен уже до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно будет репатриировать уже менее половины внешней выручки.

"Мы не видим (в последние месяцы - ИФ) никаких серьезных, принципиальных изменений в юаневой ликвидности. Как она была "редким зверем" в балансе банковского сектора, так и остается. Решение о неполной продаже валютной выручки, наверное, будет еще более ухудшающим (фактором - ИФ) для юаневой ликвидности", - сообщил Пьянов.

По его словам, кредитование в юанях "по-прежнему остается привилегией".