Новые ветеринарные правила вылова рыбы вступят в силу до конца 2018 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Росрыболовство активно работает над новыми ветеринарными правилами вылова рыбы, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во вторник.

"Мы активно работаем по внесению изменений в ветеринарные правила (вылова рыбы - ИФ), ожидается, что они вступят в силу до конца года. Мы видим, что риски существуют - многие страны, которые массово наращивают объемы производства, например, Китай, получили серьезный ущерб", - сказал И.Шестаков.

По его мнению, необходимо "аккуратно подходить к дикой популяции, чтобы не навредить существующей экосистеме".