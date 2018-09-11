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Экономика Восточный экономический форум - 2018

Новые ветеринарные правила вылова рыбы вступят в силу до конца 2018 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Росрыболовство активно работает над новыми ветеринарными правилами вылова рыбы, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во вторник.

"Мы активно работаем по внесению изменений в ветеринарные правила (вылова рыбы - ИФ), ожидается, что они вступят в силу до конца года. Мы видим, что риски существуют - многие страны, которые массово наращивают объемы производства, например, Китай, получили серьезный ущерб", - сказал И.Шестаков.

По его мнению, необходимо "аккуратно подходить к дикой популяции, чтобы не навредить существующей экосистеме".

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Теги: Росрыболовство

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