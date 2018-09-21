Рыбные фабрики Мурманска оказались на грани закрытия из-за нехватки местного сырья

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Отрасль переработки рыбы в Мурманской области испытывает серьезные сложности из-за нехватки сырья, сообщил журналистам председатель правления межрегиональной Ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

"Фабрика "Баренцрыба" закрылась, распродает оборудование, две сейчас в раздумье, три еще работают", - сообщил Балашов перед "круглым столом", посвященным проблеме отсутствия доступной рыбы в Мурманске.

По его словам, улов рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна преимущественно уходит на экспорт. Кроме того, Северный бассейновый научно-промысловый совет распределил на текущий год квоты на основной объект промысла - треску - в меньшем объеме, чем в предыдущие годы. В результате на мурманские прилавки рыба попадает, во-первых, в небольшом количестве, во-вторых, по завышенной цене.

Нехватка сырья ведет к вынужденному простою рыбоперерабатывающих фабрик, увольнениям персонала и росту безработицы. Единственный вариант выживания для рыбофабрик в таких условиях - переход на обработку дальневосточного сырья, но это не решит проблему дороговизны рыбы.

При этом в Ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна скептически относятся к идее строительства новых рыбофабрик под инвестквоты, потому что "рыбопереработчики Мурманска не понимают, зачем строить новые фабрики, если старые умирают".

Ранее в министерстве сельского и рыбного хозяйства Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что в регионе на условии инвестиционных квот будет построено семь перерабатывающих фабрик, суммарная мощность этих фабрик превысит сто тысяч тонн рыбы в год.