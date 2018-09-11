Минэкономразвития не будет менять прогноз по курсу доллара на декабрь

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ не будет менять прогноз по курсу в 63,9 рубля за доллар на декабрь 2018 года, заявил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В понедельник доллар стоил больше 70 рублей.

При этом в новом макропрогнозе, который на прошлой неделе одобрила бюджетная комиссия правительства, курс доллара в декабре 2018 года ожидается на уровне 63,9 рубля. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития РФ уточненном макроэкономическом прогнозе на период до 2024 года (базовый сценарий, "Интерфакс" ознакомился с текстом документа).

Согласно документу, в сентябре курс доллара в среднем заложен на уровне 65,4 руб., в октябре - 64,5 руб., в ноябре-декабре - 63,9 руб. В среднем за сентябрь-декабрь курс доллара ожидается министерством на уровне 64,4 рубля.

"В августе 2018 года ослабление рубля продолжилось, что было связано с новой волной оттока капитала с развивающихся рынков на фоне ухудшения финансово-экономической ситуации в Турции, а также объявлением США о возможном введении дополнительного санкционного пакета в отношении России. В этих условиях Минэкономразвития ожидает сохранения обменного курса рубля на повышенных уровнях до конца 2018 года (64,4 руб. в сентябре-декабре, что соответствует среднегодовому значению 61,7 руб. за доллар)", - говорится в прогнозе Минэкономразвития.

На конец 2019 года министерство прогнозирует курс доллара в 63,8 руб., конец 2020 года - 64,1 руб., конец 2021 года - 63,9 руб.

Прогноз курса рубля в макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития "достаточно условен", используется как целевой показатель для расчета параметров бюджета, может корректироваться, пояснял на прошлой неделе первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.