Евразийская экономическая комиссия оценила ущерб экономики от торговых войн

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Торговые ограничения в мировой торговле могут оказаться сопоставимыми с уровнем ее роста, заявила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

"Тарифные войны могут затронуть до 8% мирового импорта, что сопоставимо с общими показателями роста торговли в 2017 году, этот эффект нельзя игнорировать", - сказала Никишина на Восточном экономическом форуме, отметив, что до 3% мирового экспорта товаров уже подпало под санкционный обмен запретными мерами.

По ее данным, в 2017 году торговля товарами выросла на 11%, или на $1,6 трлн.

"Существует и косвенный ущерб, который не посчитан. Трудно подсчитать фундаментальные потери - отказ от инвестиций, наращивание резервов и многое другое, возникающие из-за непредсказуемости дальнейшего хода торговли", - сказала Никишина.

По ее информации, товары уже подпавшие под действие торговых санкций, составляют 0,9% мирового импорта ($160 млрд), товары, по которым могут быть введены санкции - 2,2% мирового импорта ($550 млрд), а товары, которые рассматриваются в качестве объектов новых тарифных санкций, составляют 5,2% импорта ($922 млрд).