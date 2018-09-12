Росатом и Якутия построят АЭС малой мощности

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Якутии и "Росатом" подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности (АСММ), сообщила госкорпорация.

Соглашение определяет порядок реализации мероприятий по проектам сооружения АСММ в республике, включая разработку технико-экономического обоснования и проведение проектно-изыскательских работ, говорится в сообщении.

Интегратором данного проекта является АО "Русатом Оверсиз". В случае реализации проекта сооружение АСММ может обеспечить доступным, надежным и качественным электроснабжением население и промышленные предприятия республики, а также повысить уровень социально-экономического развития Якутии, сообщил "Росатом".

Как отметили в "Росатоме", соглашение подчеркивает стремление республики к проработке вопросов решения энергетических проблем. В дальнейшем полученный опыт может быть применен в реализации проектов АСММ за рубежом.