В Петербурге отравились участники молодежного форума "Росатома"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу начало расследование в связи со вспышкой острой кишечной инфекции среди участников молодежного конгресса "Росатома", проходящего в гостинице "Прибалтийская".

Как сообщает пресс-служба управления в среду, накануне вечером за медицинской помощью обратились 29 участников конгресса. После медицинского обследования зарегистрировано 14 случаев кишечной инфекции в виде гастроэнтероколита, гастроэнтерита и энтерита легкой и средней степени тяжести. Один человек госпитализирован в Боткинскую больницу. В ведомстве добавляют, что днем в среду был зарегистрирован еще один случай кишечной инфекции - у сотрудника гостиницы.

Проводятся противоэпидемические мероприятия. В ресторане гостинице выявлены нарушения санитарных норм, отмечают в Роспотребнадзоре.

Как сообщается на сайте концерна "Росатом", молодежный конгресс проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 августа. Мероприятия конгресса объединяют около 700 молодых представителей активной молодежи концерна, в числе которых финалисты конкурса "Инновационный лидер", студенты опорных вузов "Росатома", представители молодежи атомных городов, молодые ученые, а также специалисты, трудоустроенные на предприятия компании в 2017 году со статусом выпускника с высоким потенциалом.