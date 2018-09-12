Абэ предложил обсудить идею строительства моста между Сахалином и Японией

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мост между Сахалином и Японией может быть построен, эксперты должны изучить рентабельность такого проекта, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Что касается этого проекта, соединения железнодорожным переходом материковой части России, и Сахалина, а потом, может быть и до Японии - для этого необходимо, прежде всего, экспертам тщательно изучить технические возможности экономической рентабельности", - сказал Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума в среду во Владивостоке.
Он отметил, что России и Японии необходимо "шаг за шагом продвигать совместные проекты".
В свою очередь Владимир Путин согласился, что мост с материка на Сахалин раскрыл бы потенциал портов региона.
"Это существенным образом раскроет потенциал портов Сахалина, но нужно понять объем перевозок. В этом смысле нам крайне важно наладить сотрудничество с остальными регионами", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
Территориальные споры
Абэ призвал Путина чаще встречаться, чтобы урегулировать территориальный спор между Токио и Москвой.
"Между Японией и Россией есть общая позиция и твердая решимость - и у меня, и у президента Путина - решить наши общие территориальные вопросы. И для этого необходимо чаще встречаться и уточнить общие позиции", - сказал С.Абе в среду на Восточном экономическом форуме.
По словам премьера Японии, важную роль играют также культурные обмены между народами двух стран. "Развивая обмены между народами, мы можем снять неприязнь и негативное отношение друг к другу", - отметил Абэ.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.