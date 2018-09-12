Абэ предложил обсудить идею строительства моста между Сахалином и Японией

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мост между Сахалином и Японией может быть построен, эксперты должны изучить рентабельность такого проекта, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Что касается этого проекта, соединения железнодорожным переходом материковой части России, и Сахалина, а потом, может быть и до Японии - для этого необходимо, прежде всего, экспертам тщательно изучить технические возможности экономической рентабельности", - сказал Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума в среду во Владивостоке.

Он отметил, что России и Японии необходимо "шаг за шагом продвигать совместные проекты".

В свою очередь Владимир Путин согласился, что мост с материка на Сахалин раскрыл бы потенциал портов региона.

"Это существенным образом раскроет потенциал портов Сахалина, но нужно понять объем перевозок. В этом смысле нам крайне важно наладить сотрудничество с остальными регионами", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Территориальные споры

Абэ призвал Путина чаще встречаться, чтобы урегулировать территориальный спор между Токио и Москвой.

"Между Японией и Россией есть общая позиция и твердая решимость - и у меня, и у президента Путина - решить наши общие территориальные вопросы. И для этого необходимо чаще встречаться и уточнить общие позиции", - сказал С.Абе в среду на Восточном экономическом форуме.

По словам премьера Японии, важную роль играют также культурные обмены между народами двух стран. "Развивая обмены между народами, мы можем снять неприязнь и негативное отношение друг к другу", - отметил Абэ.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.