CNPC сможет получить миноритарные доли в проектах "Роснефти"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "НК "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ, говорится в сообщении "Роснефти".

"По условиям соглашения CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти", в частности в Восточной и Западной Сибири. Кроме того, стороны договорились рассмотреть предложение CNPC об оказании на рыночных принципах сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов", - отмечается в пресс-релизе.