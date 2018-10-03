Акции "Роснефти" впервые выросли до 500 рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Акции "Роснефти" днем в среду обновили исторический максимум и впервые достигли отметки 500 рублей за штуку на фоне подъема нефти Brent выше $85 за баррель.

К 12:17 акции "Роснефти" на "Московской бирже" выросли до 501,3 рубля (+2%) при объеме торгов 0,603 млрд рублей. Капитализация компании по-прежнему занимает 1-е место - более 5,31 трлн рублей, далее следуют Сбербанк (4,487 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (4,232 трлн рублей), "Газпром" (3,945 трлн рублей).

Среди лидеров роста в среду также выступают акции "Россетей" (+3,3%), "Мечела" (+2,5%), "Газпрома" (+2,4%), "РусГидро" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%).

Нефть Brent в среду выросла до $85,22 за баррель (+0,5%).