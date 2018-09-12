"Роснефть" поставит "Роскосмосу" ракетное топливо

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "НК "Роснефть" и "Роскосмос" в рамках IV Восточного экономического форума подписали соглашение о поставках ракетного топлива нафтил для нужд "Роскосмоса", говорится в сообщении "Роснефти".

"Роснефть" является единственным поставщиком нафтила в России.

"Нафтил является экологически чистым ракетным топливом для различных видов ракет-носителей. Его использование в космической промышленности способствует реализации государственной стратегии в области освоения космоса", - говорится в сообщении.