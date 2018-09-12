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Sollers анонсировал выпуск нового внедорожника в 2020-2021 годах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский автопроизводитель Sollers планирует в 2020-2021 годах выпустить новый внедорожник, сообщил журналистам гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов в кулуарах Восточного экономического форума.

"У нас внедорожник разработан, мы ведем его создание - у нас в плане стоят 2020-2021 годы, мы выпустим новый автомобиль", - сказал он, отметив, что в данном случае речь не идет о модели "Патриот". "Это не "Патриот" будет называться - это будет следующее семейство", - сообщил он. Швецов отказался раскрыть подробности, отметив лишь, что это будет "крупный автомобиль, в том числе и гибрид", который будет выпускаться параллельно с УАЗ "Патриот". "Это будет параллельный выпуск, "Патриот" просто уйдет в лоукост-версию, будет как УАЗ "Хантер", самый доступный рамный внедорожник, для покорителей села", - пояснил Швецов, отказавшись уточнять детали.

Говоря о возможном применении дизельного двигателя, глава Sollers отметил, что это решение "уже прорабатывается". "Поэтому вполне возможно, что в линейке УАЗ появится дизельный двигатель. Если он появится, то это двигатель будет наш, у нас есть двигатель, мы просто остановили его развитие, потому что он был переделан из бензинового двигателя. Понятно, что если речь идет о дизеле, то он будет абсолютно другим проектом", - сказал он.

При этом обсуждаемый проект УАЗ-3170 кроссовера, по его словам, в компании "не анонсировали". "У нас была куча проектов, в том числе было создание на базе УАЗа монокока. У нас была проработана версия автомобиля "3170" совместно с НАМИ, в которой мы "щупали" направления стиля. Проект не был принят", - добавил Швецов, подчеркнув, что "под брендом "УАЗ" монокок мы производить не собираемся".

Автомобили УАЗ традиционно имеют рамную конструкцию, по данным СМИ проект кроссовера УАЗ-3170 создавался с несущим кузовом.

Накануне Швецов также говорил, что этот проект "очень сильно преобразовался, поэтому как УАЗ-3170 - именно монокок - (его - ИФ) не будет. Скорее, это будет другой бренд, другая конфигурация проекта", - заявил он, уточнив, что по бренду решения еще нет, уточнил он. "У нас есть много всяких брендов. Мы будем выбирать", - сказал бизнесмен. "Но это не будет кроссовер УАЗ, такого продукта не будет. Там будет другой тип транспортного средства", - добавил Швецов.

Новые проекты не планируются

В среду глава Sollers отметил, что бренд Aurus использовать не планируется. "Нет, у нас таких планов не было. Aurus вообще позиционируется как люксовый автомобиль, так что это было бы довольно странным", - сказал он.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что кроссовер, разрабатываемый в рамках линейки бренда Aurus, может выпускаться под брендом "УАЗ". "Все будет зависеть от того автопроизводителя, который возьмется за реализацию уже серийного производства. Предварительно пока проявляла желание и участвовала в предварительных работах компания Sollers. С учетом того, что Sollers производит УАЗы, возможно, это будет "УАЗ". Но сказать точно - я сейчас не отвечу на этот вопрос", - сказал тогда Мантуров.

Говоря о возможных новых проектах в среду, Швецов отметил, что компания пока их не планирует. "У нас достаточно много партнерств, надо с этим скопом проблем разобраться. Есть текущие проблемы по модельному ряду "УАЗа", есть новые проекты, подписанные обязательства в виде СПИКов, есть текущие партнерства, в том числе с "Фордом", который тоже требует достаточно много энергии. Поэтому спектр тех задач, который стоит - он и так уже зашкаливает, чтобы были еще какие-то новые проекты, пока такого нет", - подытожил глава Sollers.

Sollers объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили УАЗ, является ключевым активом группы), ПАО "Заволжский моторный завод". Кроме того, на Дальнем Востоке работает СП с японской Mazda, которое выпускает автомобили Mazda CX-5, Mazda CX-9 и Mazda 6. В России также работает СП Ford Sollers.

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