Мантуров допустил выпуск кроссовера проекта Aurus под брендом УАЗ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Разрабатываемый кроссовер проекта Aurus может выпускаться под брендом УАЗ, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе Московского международного автосалона в среду.

По словам министра, в рамках проекта Aurus ведется разработка кроссовера. При этом он не уточнил бренд, под которым будет выпускаться кроссовер. "Все будет зависеть от того автопроизводителя, который возьмется за реализацию уже серийного производства. Предварительно пока проявляла желание и участвовала в предварительных работах компания "Соллерс" . С учетом того, что "Соллерс" производит УАЗы, возможно, это будет УАЗ. Но сказать точно - я сейчас не отвечу на этот вопрос", - сказал Мантуров.

При этом УАЗ в настоящее время разрабатывает компактный кроссовер УАЗ-3170.

Sollers выступает партнером проекта автомобилей для первых лиц Единой модульной платформы (ЕМП), носившего неофициальное название "Кортеж", позднее линейка автомобилей получила свой бренд Aurus.