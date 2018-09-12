Песков ответил на вопрос о том, закрыт ли для РФ территориальный вопрос с Токио

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, закрыта ли для РФ проблема территориального спора с Японией, учитывая высказанное сегодня Владимиром Путиным предложение подписать с Токио мирный договор без предварительных условий.

"Это неуместный вопрос. Отсутствие мирного договора между РФ и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы", - ответил Песков.

На просьбу прокомментировать реакцию Токио на новую инициативу президента РФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Понятно, что у наших японских партнеров могут быть нюансы, понятно, что каждый отталкивается от своих позиций, но, вы знаете, что президент Путин настроен на решение этой проблемы".

"Совместная работа (над Договором) будет продолжена в конструктивном и добром ключе", - подчеркнул Песков.

Он также сообщил, что идея Владимира Путина - это новая инициатива российского лидера, которая появилась непосредственно в ходе его выступления на пленарной сессии ВЭФ.

"Это же достаточно новая инициатива Путина. И выступая на пленарном заседании, президент отметил, что это такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления", - сказал Песков.

Песков отметил, что Владимир Путин не обсуждал свое предложение по мирному договору с премьер-министром Японии по итогам пленарного заседания во Владивостоке.