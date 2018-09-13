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Экономика Восточный экономический форум - 2018

В рамках ВЭФ заключены соглашения почти на 3 трлн рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) 2018 года заключили соглашения на общую сумму 2,9 трлн рублей, сообщил журналистам полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в четверг.

"По состоянию на 9 утра подписано 175 соглашений на сумму 2,9 трлн рублей. Если вспоминать цифры предыдущих форумов, то на первом было заключено соглашений на 1,3 млрд рублей, на втором - 1,8 трлн рублей и на 2,5 трлн рублей на третьем", - сказал Трутнев.

Наиболее значимые из них - о создании горно-промышленного предприятия на базе Баимской зоны на Чукотке; соглашение о поставке Аэрофлотом партии самолетов; проект НОВАТЭКа на Камчатке по строительству хаба перегрузки сжиженного природного газа.

Трутнев отметил, что форум продолжит работу в третий день, показатели будут меняться, однако по состоянию на утро четверга прошло 100 деловых предприятий в рамках четырех тематических блоков.

"Основным мероприятием форума стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна", - отметил Трутнев.

В форуме приняло участие 6 тыс. делегатов и 1,4 тыс. представителей СМИ. В прошлом году на форум приехало 5 тыс. делегатов и 1 тыс. представителей СМИ. "Мы не гонимся за привлечением цифр, но это свидетельство того, что форум пользуется успехом. Самая многочисленная делегация - китайская, 1 тыс. человек", - добавил он.

Всего на форуме присутствовали 40 глав иностранных компаний и 383 глав российских компаний.

Восточный экономический форум-2018 проходит на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. Тема форума - "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

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Теги: ВЭФ, Юрий Трутнев

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