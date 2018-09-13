За три дня ВЭФ предприниматели Владивостока заработали 120 млн рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Занятые в гостиничном и ресторанном бизнесе предприниматели Владивостока в дни Восточного экономического форума (ВЭФ), которых проходит в городе с 11 по 13 сентября, заработали около 120 млн рублей, сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

"Ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, все у нас сегодня работало и зарабатывало. Это один из моментальных эффектов. По предварительным подсчетам, порядка 120 млн город и предприниматели за три дня заработали", - сказал Тарасенко агентству "Интерфакс" на полях Восточного экономического форума.

Глава края отметил, что подготовка к ВЭФ осложнялась обрушившимися на край циклонами, но форум проведен успешно. " Все получилось, все сделано. Оценку мы достаточно хорошую получили", - добавил он.

Так, использование круизного лайнера Costa NeoRomantica, который стал плавучей гостиницей, позволило решить проблему нехватки номерного фонда и привлечь больше участников форума.