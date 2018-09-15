СМИ сообщили о беседе Путина и Абэ на турнире по дзюдо

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Японская газета NHK сообщила о беседе Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ, состоявшейся после того, как российский президент официально предложил Токио до конца года заключить мирный договор без предварительных условий.

По сведениям издания, разговор состоялся по время турнира по дзюдо, прошедшего после пленарного заседания Восточного экономического форума, на котором Путин выступил с предложением о мире.

Содержание беседы не разглашается, известно лишь, что помимо Путина и Абэ в ней участвовал только переводчик.

11 сентября президент РФ предложил Японии до конца года заключить мирный договор без предварительных условий и на основе этого договора решать территориальный спор о Курильских островах. Благосклонная реакция Абэ на это предложение вызвала возмущение в Японии; в ответ на претензии премьер-министр заявил, что говорил президенту РФ о необходимости решении территориального вопроса "и до, и после высказывания (о мире - ИФ)", добавив, что получил некую "реакцию" со стороны российского лидера.