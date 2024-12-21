Гунба принял решение участвовать в выборах президента Абхазии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба сообщил, что принял решение участвовать в предстоящих 15 февраля президентских выборах республики.

"Уважаемые соотечественники, как известно, в Центральной избирательной комиссии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению меня кандидатом в президенты республики Абхазия. Мною принято решение участвовать в выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года", - сказал он в обращении к гражданам Абхазии.

Гунба призвал участников предстоящей избирательной кампании действовать в рамках закона, проявлять уважение к своему народу и высокую политическую культуру.

"Любая деятельность, которая нарушает законодательство, наносит ущерб обществу и Абхазскому государству, должна решительно пресекаться", - отметил он, призвав преодолеть разобщенность и работать исключительно в интересах народа республики.

Принципиально важно, добавил он, не наносить вреда отношениям с союзниками Абхазии. "Их у нас не много. А главный - Российская Федерация", - отметил Гунба.

Решение большинства первоочередных задач социально-экономического развития страны, подчеркнул Гунба, будет связано со стратегическим партнером Абхазии - Россией, которая, по словам и. о. президента, на протяжении многих десятилетий оказывает республике неоценимую помощь и поддержку.

"Более 200 межправительственных и межгосударственных соглашений создают прочную основу для нашего дальнейшего развития и достижения долгосрочных целей. Мы обязаны воспользоваться этими возможностями для укрепления нашего государства, сохранения этноса, качественного улучшения благосостояния граждан", - сказал исполняющий обязанности президента Абхазии, призвав всех напряженно работать вместе.