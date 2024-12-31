В Абхазии зарегистрированы шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии зарегистрировала во вторник инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты республики депутата Сухумского городского собрания Беслана Квициния.

"ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беслана Квициния. Мы предоставили группе бланки подписных листов. В соответствии с выборным законодательством Абхазии, членам группы необходимо будет собрать не менее 2 000 и не более 2 500 подписей избирателей", - сообщил журналистам член ЦИК Аляс Брандзия.

Он напомнил, что ранее в ЦИК были зарегистрированы пять инициативных групп, выдвигающих кандидатами на пост главы республики: и. о. президента Бадру Гунба, экс-торгпреда Абхазии в РФ Олега Барциц, лидера оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" Адгура Ардзинба, бывшего председателя контрольной палаты Роберта Аршба, председателя правления "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумал. Еще один кандидат в президенты - бывший вице-премьер Шамиль Адзинба выдвинут на съезде Народной партии Абхазии.

Согласно законодательству Абхазии, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке министерством юстиции страны и группам избирателей.

Президентом страны может быть избран гражданин Абхазии, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий на территории республики не менее пяти последних перед днём выборов лет.

Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля.