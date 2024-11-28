Внеочередные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии назначил внеочередные выборы президента страны на 15 февраля 2025 года.

Соответствующее решение принято на заседании Народного собрания республики в четверг.

Согласно законодательству республики, президентом страны может быть избран гражданин Абхазии, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории республики не менее пяти последних перед днем выборов лет.

Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.

Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке министерством юстиции страны и группам избирателей.

Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей.

Избранным считается кандидат в президенты республики, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

В случае если большинство граждан проголосуют "против всех", то будут назначены новые выборы главы республики.

Волнения в Абхазии

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось в середине ноября из-за соглашения с РФ об осуществлении инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории республики. Оппозиция считает, что его реализация может привести к отчуждению земель и подорожанию недвижимости, а также к сворачиванию деятельности малого и среднего бизнеса в республике.

После массовых беспорядков и захвата правительственных зданий в Сухуме сторонники оппозиции выдвинули требование об отставке президента и премьер-министр республики.

В результате переговоров президент республики Аслан Бжания согласился уйти в отставку. После сторонники оппозиции покинули комплекс правительственных зданий.

Обязанности президента в соответствии с конституцией республики до проведения выборов главы республики исполняет вице-президент Бадра Гунба. Вместо ушедшего в отставку главы кабинета министров Александра Анкваба и.о премьер-министра назначен бывший спикер парламента Валерий Бганба.

Бжания ранее заявил, что будет баллотироваться на досрочных выборах главы республики.