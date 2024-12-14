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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Пять или шесть кандидатов могут принять участие в выборах президента Абхазии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На внеочередных выборах президента Абхазии на этот пост будут претендовать пять или шесть кандидатов.

В миреИсточник сообщил, что Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы АбхазииЧитать подробнее

"Пять-шесть кандидатов будут претендовать на пост президента Абхазии на внеочередных выборах, которые пройдут в феврале будущего года", - сказал "Интерфаксу" в субботу источник в ЦИК республики.

Среди возможных кандидатов собеседником агентства были названы и.о. президента Абхазии Бадра Гунба, один из лидеров оппозиции, бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший торгпред Абхазии в РФ Олег Барциц, а также бывший глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба.

"Возможно выдвижение еще одного или двух кандидатов", - отметил источник.

Официальное выдвижение кандидатов начнется 17 декабря, сообщал ранее ЦИК Абхазии. Регистрация кандидатов в президенты начнется 6 января и завершится 16 января 2025 года. Выборы пройдут 15 февраля.

Абхазия
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