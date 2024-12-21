Парламент Абхазии лишил неприкосновенности депутата, устроившего стрельбу

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии принял решение лишить неприкосновенности депутата Адгура Харазия, устроившего стрельбу в Народном собрании 19 декабря. Соответствующее постановление было принято на внеочередной сессии парламента в субботу вечером.

За лишение Харазия неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела проголосовали все присутствовавшие на сессии 28 депутатов.

Ранее генеральная прокуратура Абхазии направила в парламент представление о снятии депутатской неприкосновенности с Харазия. После соблюдения всех юридических процедур по лишению депутата неприкосновенности прокуратура может возбудить в отношении Харазия уголовное дело по факту убийства депутата Вахтанги Голандзия и ранения депутата Кана Кварчия.

В соответствии с законодательством Абхазии, депутат Народного собрания обладает иммунитетом в течение всего срока своих полномочий. Без согласия Народного собрания он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут допросу или обыску, если только не пойман на месте преступления.

Если в отношении депутата возбуждено уголовное дело, генпрокурор в недельный срок должен внести в Народное собрание представление о лишении парламентария неприкосновенности.