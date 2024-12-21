Поиск

Парламент Абхазии лишил неприкосновенности депутата, устроившего стрельбу

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии принял решение лишить неприкосновенности депутата Адгура Харазия, устроившего стрельбу в Народном собрании 19 декабря. Соответствующее постановление было принято на внеочередной сессии парламента в субботу вечером.

За лишение Харазия неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела проголосовали все присутствовавшие на сессии 28 депутатов.

Ранее генеральная прокуратура Абхазии направила в парламент представление о снятии депутатской неприкосновенности с Харазия. После соблюдения всех юридических процедур по лишению депутата неприкосновенности прокуратура может возбудить в отношении Харазия уголовное дело по факту убийства депутата Вахтанги Голандзия и ранения депутата Кана Кварчия.

В соответствии с законодательством Абхазии, депутат Народного собрания обладает иммунитетом в течение всего срока своих полномочий. Без согласия Народного собрания он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут допросу или обыску, если только не пойман на месте преступления.

Если в отношении депутата возбуждено уголовное дело, генпрокурор в недельный срок должен внести в Народное собрание представление о лишении парламентария неприкосновенности.

Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

И. о. президента Абхазии обратился к РФ с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии

Число погибших в Магдебурге при въезде автомобиля в толпу достигло пяти

Число погибших в Магдебурге при въезде автомобиля в толпу достигло пяти

Американский сенат принял законопроект о временном финансировании

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщила о пострадавших в результате удара йеменских хуситов по Тель-Авиву

Что случилось этой ночью: суббота, 21 декабря

Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании правительства

Жертвами наезда автомобиля на толпу в Магдебурге стали два человека

Жертвами наезда автомобиля на толпу в Магдебурге стали два человека

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

Прокачка нефти по "Дружбе" на белорусские НПЗ приостановлена

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5583 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });