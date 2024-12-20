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В Абхазии не предотвратили стрельбу в парламенте из-за отсутствия права досматривать депутатов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Государственной службе охраны (ГСО) Абхазии не знают, как в зал заседания парламента попал пистолет, из которого депутат Адгур Харазия накануне застрелил своего коллегу Вахтанга Голандзию и ранил еще одного депутата - Кана Кварчию.

Как сообщил журналистам начальник ГСО Дмитрий Дбар, депутаты парламента являются спецсубъектами, и "сотрудники ГСО не имеют права досматривать их на наличие на запрещенных веществ и огнестрельного оружия". "Поэтому, мы не можем сказать, как попал пистолет в зал заседания парламента", - заявил Дбар.

Отвечая на вопрос, каковы были действия сотрудников ГСО после стрельбы в стенах парламента, он отметил, что "сотрудники охраны пытались оказывать первую медицинскую помощь раненым и помогли экстренно доставить пострадавших в больницу".

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Накануне в Народном Собрании Абхазии во время обсуждения вопроса о запрете майнинга произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Голандзия. По словам очевидцев, после словесной перепалки депутат Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кварчия. Депутат Голандзия пытался разнять участников инцидента и получил смертельное ранение в голову. Голандзию доставили в больницу, но спасти не смогли. Кварчия был госпитализирован с ранением.

Харазия скрылся с места происшествия. В республике был объявлен план-перехват.

И.о. министра внутренних дел Роберт Киут сообщил накануне вечером на заседании Совбеза республики, что силовики обнаружили автомобиль Харазии в селе Багмаран Гульрипшского района. "В селе Багмаран, по месту жительства депутата был обнаружен его автомобиль, в доме никого нет. Все пути отхода мы заблокировали, проводим все необходимые оперативно-розыскные мероприятия", - сказал Киут.

В пятницу и.о. генпрокурора Дамир Квициния направил в Верховный суд Абхазии представление о даче заключения на наличие в действиях депутата Харазии признаков преступлений по статьям 99 и 29 Уголовного кодекса республики (убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом), сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

В соответствии с законодательством Абхазии депутат Народного Собрания Абхазии обладает иммунитетом в течение всего срока своих полномочий и не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут допросу или обыску, если только не пойман на месте преступления. Также парламентария нельзя подвергнуть личному досмотру. Исключение может быть только в случае, если необходимо обеспечить безопасность окружающих.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу республики, генпрокуратура по результатам заключения суда направит в парламент Абхазии представление о лишении депутата Харазии неприкосновенности и даче согласия на возбуждение против него уголовного дела.

Абхазия Адгур Харазия
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