В Абхазии депутат стал фигурантом дела об убийстве коллеги в парламенте

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Абхазии возбудили дело против депутата Адгура Харазии, устроившего на этой неделе стрельбу в Народном Собрании, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия, а другой парламентарий Кан Кварчия был ранен, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры республики.

"Генпрокуратура Абхазии на основании заключения Верховного суда и согласия парламента республики возбудила уголовное дело в отношении Харазии Адгура Рафетовича по признакам преступлений, предусмотренных статьями 29 и 99 Уголовного кодекса республики (убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы продолжают искать депутата Харазию.

Накануне депутаты Народного Собрания приняли решение лишить Харазию депутатской неприкосновенности и дали согласие на возбуждении в отношении него уголовного дела.

19 декабря в Народном собрании Абхазии во время обсуждения вопроса о запрете майнинга произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Голандзия. По словам очевидцев, после словесной перепалки депутат Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кварчия. Голандзия попытался разнять участников инцидента и получил смертельное ранение в голову. Кварчия был госпитализирован с ранением. Харазия скрылся с места происшествия.