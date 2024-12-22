Гунба сообщил, что РФ начинает подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гумпомощи

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию в ответ на обращение и. о. президента Абхазии Бадры Гунбы к руководству РФ в связи с кризисной ситуацией в сфере энергетики.

"В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику", - сообщил Гунба "Интерфаксу" в воскресенье.

"Я от имени народа Абхазии выражаю искреннюю благодарность руководству России и всему братскому российскому народу за помощь", - подчеркнул он.

По словам Гунбы, с 23 декабря планируется, что население будет получать электроэнергию 20 часов в сутки. "Возможны отключения на два часа в ночное время и на два часа в дневное", - уточнил и. о. президента Абхазии.

Накануне Гунба сообщил в обращении к гражданам Абхазии, что попросил Россию как союзника и стратегического партнера о гуманитарной поставке энергии республике, находящейся в кризисе.