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И. о. президента Абхазии обратился к РФ с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке энергии республике, находящейся в кризисе.

"Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, РФ, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее", - заявил он в обращении к гражданам Абхазии.

Гунба признал с сожалением, что в краткосрочной перспективе республике не справиться своими силами.

"Уважаемые сограждане, наша страна переживает серьезные испытания. Все мы были свидетелями недавнего ноябрьского политического кризиса, который мог вывести нас за рамки конституционного поля. Ситуация привела к тяжелым последствиям", - сказал он.

Как отметил и. о. президента, "бюджет республики испытывает непомерную нагрузку, приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии, возникла проблема задержки зарплат и соцвыплат".

"Считаю вполне уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо", - заявил он.

Коллапс энергетической системы Абхазии, подчеркнул исполняющий обязанности президента, делает трудновыносимой жизнь населения, нарушает нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения, экономики в целом. "Отключение света по 9-11 часов в сутки - приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой", - сказал Гунба.

По его словам, нездоровая политическая борьба подвергает опасности настоящее и будущее абхазского государства, а раздоры наносят серьезный удар по имиджу страны.

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В своем обращении Гунба напомнил о трагедии, произошедшей в Абхазии на днях, в результате которой погиб депутат Народного Собрания Вахтанг Голандзия. И. о. президента заявил, что детонатором к этому послужили внутренние противоречия, которые накаляются из-за сложившейся ситуации.

Он подчеркнул, что процесс саморазрушения может стать в республике необратимым и призвал всех задаться вопросами: что происходит и в какую более глубокую пропасть республика может сорваться.

"Каждый отягощен своей долей вины за то, что происходит в стране - и власть, и оппозиция. Но вопрос сейчас не в том, кто больше виноват. Сейчас надо предпринимать конкретные шаги для того, чтобы вернуть людям свет и тепло в их дома, восстановить веру в перспективы нашей страны и в то, что мы не останемся один на один с тяжелыми проблемами", - сказал Гунба.

Абхазия Бадра Гунба
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