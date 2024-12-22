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Гуманитарные поставки электроэнергии из РФ в Абхазию начнутся с понедельника

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия с 23 декабря начинает гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию, сообщили "Интерфаксу" в министерстве энергетики и транспорта республики.

Электричество из России в Абхазию будет поставлено в объеме в 327 млн кВт·ч., уточнил глава Минэнерго Джансух Нанба.

В свою очередь абхазская компания "Черноморэнерго" опубликовала новый график отключений электричества, в соответствии с которым с 23 декабря свет будут отключать на всей территории республики четыре часа в сутки - два часа днем и два час ночью.

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В связи с энергокризисом в Абхазии с 11 декабря электричество днем подавалось населению в дневное время всего около трех часов, а в ночное время с 21 часа до 7 утра без ограничений за счет закупаемого в России по коммерческой цене электроэнергии.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба накануне сообщил, что обратился к РФ с призывом решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии в республику.

В воскресенье Гунба сообщил, что в ответ на обращение Абхазии руководство России "в очередной раз протянуло руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику".

Абхазия Черноморэнерго Бадра Гунба
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