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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В Абхазии оценили затраты на восстановление электросети и малых ГЭС в 16 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Абхазии необходимо около 6 млрд рублей, чтобы привести распределяющие электросети в рабочее состояние, сообщил и.о. вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба на встрече с членами общественной палаты республики.

По его словам, "сейчас электросетевое хозяйство республики находится в аварийном состоянии, технические потери достигают 30%".

На вопрос, как в будущем будет решаться вопрос с обеспечением населения электроэнергией, Нанба ответил, что рассматривается возможность газификации республики. "Учитывая капиталоемкость проекта, его важность и ресурсы, которые нужно вложить, он не может быть реализован быстро", - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему не восстанавливаются малые ГЭС, которые в советское время исправно работали, Нанба сказал, что финансовых ресурсов для этого у республики в настоящее не хватает.

"У нас есть три неработающие ГЭС. На их восстановление приблизительно понадобится около 10 млрд рублей. Они могли бы выработать 350 млн кВт.ч в год. Это покрывало бы половину нашего дефицита в 700 млн кВт.ч", - сказал он.

Нанба также сообщил, что Абхазия закупает ночной переток электроэнергии из России. "Ночной переток нам обходится в 8 млн рублей, а днем стоимость составляла бы порядка 30 млн рублей. Вот чем объясняется такое решение", - сказал Нанба.

Абхазия с 1 ноября закупает электроэнергию в России из-за критического снижения воды в водохранилище ИнгурГЭС и для покрытия энергодефицита. Речь идет о коммерческих поставках (цена - 4 рубля за 1 кВт.ч).

Кроме того, Россия ежегодно поставляет республике определенный объем электричества бесплатно. В 2024 году социальный переток составил 302 млн кВт.ч, план на 2025 год - 326 млн кВт.ч.

В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом: из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура Абхазии испытывает повышенные нагрузки.

Ингурская ГЭС, питающая Абхазию, расположена на границе Абхазии и Грузии. Гидроагрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. Это единственный объект, который совместно эксплуатируют Абхазия и Грузия после вооруженного конфликта 1992-1993 годов. По договоренности сторон 60% вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% - Абхазия.

Абхазия Грузия ИнгурГЭС Джансух Нанба
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