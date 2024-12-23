Президент Румынии поручил премьеру Чолаку сформировать новое правительство

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник дал поручение премьеру Марчелу Чолаку сформировать новое правительство страны, передает Associated Press (AP).

"Это не простой мандат на создание будущего правительства. Мы знаем, что находимся в эпицентре глубочайшего кризиса. Это также кризис доверия, и наша коалиция нацелена на восстановления доверия граждан, доверия народа", - сказал Чолаку.

Однако, уточняет AP, решение президента должно еще получить одобрение парламента.

Новая правящая коалиция, о создании которой договорились ранее, должна будет состоять из Социал-демократической партии, лидером которой является Чолаку, из правоцентристской Национальной либеральной партии, "Демократического союза венгров Румынии", а также парламентской группы, объединяющая 19 других нацменьшинств, проживающих в стране. Кроме того, партии, согласовали план выставить единого проевропейского кандидата на новых президентских выборах, дату которых еще не назначили.

"Все, кто подписался под политическим соглашением, понимают тот сигнал, который румыны направили на всеобщих выборах", - заверил Чолаку.

На парламентских выборах 1 декабря в Румынии победу одержали партии, ориентированные на европейский путь развития страны. Больше всего голосов набрали социал-демократы.

Однако 24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Лидером тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску; второй тур ожидался 8 декабря. Но практически накануне второго тура Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать итоги первого тура, сославшись на "очевидные нарушения избирательного процесса".