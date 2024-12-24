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Новое правительство Румынии ставит задачу помочь Молдавии в энергетике

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Новое правительство Румынии ставит перед собой задачу оказывать Молдавии помощь в области энергетики. Такие планы содержатся в программе нового правительства, приступившего к работе 24 декабря.

Правительство возглавил прежний премьер-министр, лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку. Правительство получило поддержку правящей коалиции, в которую вошла Социал-демократическая партия, Национально-либеральная партия и Демократический союз венгров. Вместе они имеют 54% мандатов в парламенте.

В программе нового правительства отмечается, что Румыния будет расширять "стратегическую взаимосвязь" с Молдавией в области энергетики. Программа предполагает "расширение сетей передачи газа и электроэнергии", что приведет к укреплению "взаимосвязи с соседними рынками и стратегической взаимосвязи с Республикой Молдова". Предполагается объединение энергетических и газовых рынков двух стран.

Румыния также намерена помочь с интеграцией Молдавии в европейскую энергетическую систему ENTSO-E, "в частности, в отношении введения конкурентных рыночных правил, защиты уязвимых потребителей и внедрения рыночной модели, совместимой с правилами Евросоюза".

До 2028 года планируется удвоить количество автомобильных мостов через Прут. Румыния планирует увеличивать пропускную способность таможенных пунктов на границе с Молдавией, а также намерена развивать автомобильное и железнодорожное сообщение, с приоритетом на будущую автомагистраль A8, которая соединит Молдавию с Бухарестом.

Согласно программе, Румыния намерена развивать стратегическое партнерство с Молдавией с целью ее европейской интеграции. Это подразумевает: поддержку Кишинева в его усилиях по укреплению верховенства закона, политической стабильности; продвижение стратегических двусторонних проектов, в частности тех, которые соединят Молдавию с ЕС через Румынию; поддержку усилий молдавских властей, направленных на борьбу с коррупцией, реформу судебной системы, а также на укрепление политической стабильности и пр.

Румыния также намерена "развивать партнерство с Молдавией в области обороны и укрепления региональной безопасности".

В Молдавии 16 декабря на 60 дней введено чрезвычайное положение в связи с потенциальными рисками недостаточности энергоресурсов. Такая ситуация сложилась из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа через Украину в связи с окончанием действия долгосрочного контракта на транзит газа между Украиной и "Газпромом", который Киев не хочет продлевать.

ENTSO-E Газпром Евросоюз газ Молдавия Марчел Чолаку
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