В Румынии стартовали парламентские выборы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в воскресенье в Румынии на выборах в парламент, сообщает агентство Anadolu.

Выборы продлятся до 21:00 по местному времени (22:00 по Москве), проголосовать могут до 19,5 млн человек. Борьба идет за 330 мест в палате депутатов - нижней палате парламента, и за 136 мест в Сенате - верхней палате. Всего в выборах участвуют более 30 партий, объединений и организаций национальных меньшинств.

Для прохождения в парламент партия должна преодолеть электоральный барьер в 5% и набрать не менее 20% минимум в четырех избирательных округах.

Недавние опросы общественного мнения показали, что больше всего шансов могут получить три партии - Социал-демократическая партия, правый "Альянс за объединение румын" и правоцентристский "Союз спасения Румынии". За ними по популярности следуют Национальная либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии.

Парламентские выборы проходят спустя неделю после первого тура выборов президента Румынии. Второй тур запланирован на 8 декабря. В лидеры первого тура вышел независимый кандидат Кэлин Джорджеску, за него проголосовали 22,94% избирателей. Его конкурентом во втором туре станет лидер "Союза спасения румын" Елена Ласкони, заручившаяся в первом туре поддержкой 19,18% избирателей.

Однако Конституционный суд Румынии направил в Национальное избирательное бюро запрос на пересчет голосов, отданных в первом туре. По словам представителей суда, эта мера необходима для того, чтобы исключить подозрения в мошенничестве. Тем не менее, по данным румынского радио, решение потребовать пересчета всех голосов, поданных в первом туре, подвергли критике представители большинства политических партий страны.

По мнению многих наблюдателей, итоги первого тура демонстрируют серьезное смещение предпочтений электората от привычных политических сил в сторону более популистских антиэлитарных партий. Этот процесс отмечается на фоне высокой инфляции в стране, рост стоимости жизни, застоя в экономике.