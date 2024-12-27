Акции Palantir стали лидерами роста среди компонентов S&P 500 в 2024 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Акции американского поставщика решений для работы с большими данными Palantir Technologies Inc. стали лидерами роста среди компонентов индекса S&P 500 в этом году, подорожав почти в 5 раз, однако теперь эксперты ждут их отката.

Из 22 аналитиков, опрошенных FactSet, лишь трое ожидают дальнейшего подъема цены бумаг Palantir. Семеро респондентов придерживаются "медвежьего" прогноза, еще 12 - нейтрального. Средняя прогнозная цена акций компании составляет $44,87, что на 45% ниже текущей стоимости бумаг, отмечает MarketWatch.

Акции Palantir подешевели на 0,3% на торгах в четверг, до $82,14.

Самым высоким для цены бумаг компании является прогноз аналитика Wedbush Дэна Айвза ($75), однако даже эта оценка на 9% ниже текущей.

Айвз в заметке для клиентов отмечает, что по-прежнему ожидает существенного увеличения компаниями расходов на ИИ-разработки в 2025 году, и Palantir продолжит выигрывать от этого тренда.

Прогнозы снижения стоимости акций компании обусловлены не ее бизнесом, а динамикой цены бумаг в этом году. В настоящее время цена акций Palantir в 176,5 раза выше ожидаемой прибыли компании в следующие 12 месяцев и в 53,6 раза выше ожидаемой выручки.

Для сравнения: в случае Nvidia Corp. эти показатели составляют 32,6 раза и 17,9 раза.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir применялись для поисков Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.